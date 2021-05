Si è pentito Nicola Acri, boss di Rossano e killer sanguinario

CATANZARO Ha saltato il fosso Nicola Acri, 42 anni, detto “occhi di ghiaccio”, capo della mala rossanese, considerato tra i più sanguinari killer calabresi e già schedati come uno dei 100 latitanti più pericolosi. Una carriera criminale iniziata quando aveva appena 21 anni ed era considerato a capo della cosca di Rossano. Per tre anni, prima di essere catturato nel 2010 a Bologna, è stato latitante ed è stato inserito tra i 100 latitanti più pericolosi d’Italia. Dopo dieci anni di carcere duro ha deciso di collaborare e di parlare con la Dda di Catanzaro. Una collaborazione recentissima nel corso della quale Acri ha reso dichiarazioni su gravi fatti di sangue che lo hanno visto protagonista. “Occhi di ghiaccio” è stato condannato per diversi reati, dall’associazione mafiosa all’omicidio.

Nicola Acri mentre fa la spesa a Ravenna da latitante, prima della cattura avvenuta nel 2010

È stato condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio del giovane rapinatore Primiano Chiarello, assassinato a Spezzano Albanese nel 1999. Un delitto che vede uniti i capi delle consorterie del cosentino. A luglio 2017 la Suprema Corte ha confermato l’ergastolo per Franco Presta, Ettore Lanzino, Francesco Abbruzzese (detto “Dentuzzo”) e lo stesso Nicola Acri, rispettivamente esponenti di spicco delle cosche Lanzino di Cosenza, Abbruzzese di Cassano allo Jonio e Acri di Rossano.

Oggi si è svolta in corte d’Assise d’Appello l’udienza del processo sul duplice omicidio di Giuseppe Cristaldi e Biagio Nucerito, assassinati il giorno dell’Epifania del 1999. Il sostituto procuratore generale Luigi Maffia ha chiesto di mettere agli atti i verbali del collaboratore e di sentire lo stesso nel corso del processo. Si è opposta la difesa che ha chiesto la ricusazione del collegio il quale a sua volta si è riservato di decidere rinviando l’udienza a settembre.