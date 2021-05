Bevacqua (Pd): «Le primarie in Calabria l’unica risposta di condivisione»

CATANZARO «L’annuncio da parte del presidente nazionale di Italia Viva di candidare alla presidenza della giunta regionale il senatore Ernesto Magorno conferma e rafforza l’idea di promuovere le primarie di coalizione in Calabria, per come sostenuto dal Partito Democratico nazionale e dal sottoscritto nei giorni scorsi». Ciò è quanto dichiara il capogruppo regionale del Pd, Mimmo Bevacqua.

«Riteniamo che se vogliamo davvero offrire una alternativa ai calabresi, la partecipazione democratica, la più ampia possibile, rappresenti l’unica risposta; e ciò al fine di stimolare e motivare, anche, il più ampio numero di cittadini calabresi. In attesa – afferma Bevacqua – della necessaria ed auspicata prospettiva di un progetto riformista aperto, plurale e coinvolgente». Per questi motivi, il dem si definisce «più che certo che lo spirito di tale candidatura sia proprio questo, diversamente rappresenterebbe un aiuto al centro destra».