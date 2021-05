Incidente mortale sull’A2 tra Pizzo e Lamezia Terme – LE FOTO

LAMEZIA TERME Un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è deceduto oggi in un incidente stradale accaduto intorno alle 17 sulla corsia nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia Terme, nel comune di Curinga.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale che si trova sul posto, un furgone Citroen ed una Fiat Punto, su cui viaggiavano due persone, si sono scontrati. A causa dell’impatto, l’auto ha preso fuoco andando completamente distrutta. Nonostante i suoi occupanti siano stati estratti da alcuni automobilisti in transito prima che le fiamme divampassero, uno dei due è deceduto mentre l’altra persona è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasportata in eliambulanza. Il conducente ed il passeggero dell’altro mezzo sono rimasti illesi.

I Vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi ed una autobotte, hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto anche il personale Anas. Il traffico sulla A2 al momento è bloccato.