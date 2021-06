Regionali, si fa strada il nome di Ciconte per il centrosinistra. Ma dal Nazareno smentiscono

CATANZARO Spunta il nome di Enzo Ciconte, già parlamentare del Pci e docente di Storia delle mafie all’Università di Pavia, quale candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. Lo riferisce il Corriere della Sera, secondo il quale il nome di Enzo Ciconte sarebbe stato scelta dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta, in considerazione del fatto che su Ciconte potrebbe convergere un ampio fronte che comprenderebbe anche il Movimento 5 Stelle. Originario di Soriano Calabro, Ciconte ha anche un passato da parlamentare nelle fila del Pci e poi nel Pds. È stato il primo a scrivere un libro sulla storia della ‘ndrangheta, edito da Laterza. È stato per anni consulente della Commissione parlamentare antimafia, Secondo il Corriere della Sera il nome di Ciconte potrebbe essere ufficializzato a breve e comunicato al partito calabrese dal responsabile nazionale enti locali del Pd, Francesco Boccia, che domani e venerdì scende in Calabria per affrontare le questioni aperte dal ritiro della candidatura di Nicola Irto. Secondo quanto trapela da fonti accreditate tuttavia dal Nazareno, il quartiere generale del Pd, in queste ore viene smentita l’indiscrezione di Ciconte candidato governatore.