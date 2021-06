Gli ospiti di “SAI Satriano P. Condò” in visita al Musmi e al Marca Open

CATANZARO Nell’ambito del progetto Di.CO. Educazione, finanziato dalla Regione Calabria grazie all’Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il potenziamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, si è tenuta oggi una giornata di visite guidate e laboratori, organizzati dalle operatrici museali Rossella Talotta e Luigia Bruno, dedicata agli ospiti del progetto di seconda accoglienza SAI Satriano P. Condò gestito da Fondazione Città Solidale ONLUS. I ragazzi, accompagnati dall’equipe della Fondazione, hanno preso parte ad una visita guidata presso il Marca Open – Parco internazionale della scultura di Catanzaro e al Musmi Museo Storico Militare. Hanno partecipato poi ad un laboratorio ispirato all’opera di Michelangelo Pistoletto “Love difference: le sponde del Mediterraneo”. L’opera di Pistoletto, composta da tanti blocchi di granito che rappresentano le terre che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, vicine geograficamente, ma divise spesso da profonde differenze culturali, vuole essere un invito per spettatore ad aprirsi al confronto, al dialogo. Una riflessione su quanto possa essere costruttivo amare, appunto, le differenze. Rappresentare l’area del mediterraneo per l’artista è emblematico, in quanto «in essa si rispecchiano i problemi della società globale». L’idea di coinvolgere nelle attività educative museali dei ragazzi stranieri, ha avuto una doppia valenza didattica. Entrambi, utenti e operatori hanno potuto vivere questa giornata come un’esperienza formativa per conoscersi a vicenda utilizzando il linguaggio universale dell’arte.