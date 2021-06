Ricoveri in rapida e decisa picchiata, il Covid non stressa più gli ospedali

CATANZARO Ricoveri sempre più in picchiata in Calabria. Continua a scendere vistosamente il numero dei pazienti di Covid 19 negli ospedali calabresi, numero che in un mese e mezzo si è abbattuto praticamente di quasi i 2/3 visto che a fine aprile i ricoveri complessivi erano 504 e ora – secondo la rilevazione del bollettino della Regione aggiornata a ieri – sono sotto i 200, per la precisione 180, di cui 12 in terapia intensiva, con un ulteriore calo tra mercoledì e giovedì (-4 in area medica e -1 in rianimazione). L’occupazione dei posti letto Covid in Calabria resta ancora superiore alla media nazionale, soprattutto per l’area medica, ma è ormai lontanissima dalle soglie di allerta fissate dal ministero della Sanità. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, per quanto riguarda i reparti Covid di area medica, la Calabria ha un livello di occupazione di posti letto pari al 18%, superiore alla media nazionale (7%,) ma ormai molto distante dalla soglia di rischio del 40% che pure la Calabria a fine aprile aveva sfondato (arrivando a toccare il 49%). Rispetto a mercoledì, inoltre, l’occupazione dei reparti di area medica in Calabria è scesa di un altro punto percentuale (e di due punti percentuali rispetto a lunedì). Sempre più bassa poi l’occupazione delle terapie intensive, a ieri – secondo le tabelle Agenas – attestate all’8%, di poco superiore alla media nazionale (7%), ma anche qui molto lontana dalla soglia di rischio del 30% (e dal 33% di fine aprile).

Tabella Agenas 10 giugno