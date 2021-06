Atti vandalici a Cirò Marina, la vicinanza agli operatori turistici di Cgil e Ficalms Area Vasta

CIRO’ MARINA «Rabbia. È questo il sentimento istintivo che proviamo assieme agli operatori turistici che si trovano ad assistere inermi a continui atti vandalici che sanno tanto di intimidazione, nella zona di Cirò Marina». Le segreterie della Cgil Area Vasta e della Filcams Cgil Area Vasta di Catanzaro-Crotone-Vibo, intervengono in merito alla notizia relativa allo stabilimento balneare “Aquarama”, sito sulla spiaggia di Torrenova, a Sud della cittadina jonica, dove sono stati divelti ombrelloni e buttati a mare, come le sedie a sdraio. «Un investimento cospicuo sfumato assieme alla speranza di ripartire subito per fare fronte alle criticità determinate dal lungo stop dovuto alla pandemia – si legge in una nota delle segreterie di Cgil e Filcams Area Vasta -. E non è il primo caso che si registra in questi giorni che dovrebbero essere dedicati alla ripartenza. Siamo vicini agli operatori e agli imprenditori che con coraggio hanno investito e si sono impegnati per ripartire, e li invitiamo a non mollare, assicurando la vicinanza e l’impegno del nostro sindacato». «Questi imprenditori meritano di essere sostenuti in una vera e propria battaglia quotidiana che affrontano per costruire le condizioni per il rilancio del turismo, dando occupazione e riavviando l’economia – conclude la nota -. Parliamo di splendide ma difficili zone dove l’arroganza mafiosa fa sentire la propria prepotenza e l’isolamento rappresenta un pericolo gravissimo, uno strumento nelle mani della ndrangheta che solo la mobilitazione delle forze sindacali, associative, politiche e istituzionali, possono distruggere costruendo una rete di protezione rivolta a chi denuncia, a chi non abbassa la testa. Questi operatori hanno bisogno di noi: respingere gli ‘assalti’ della criminalità organizzata è un dovere civico che esercitiamo nel nome della legalità e della trasparenza che devono liberare la Calabria».