Nasce all’Unical un acceleratore per start up innovative

ROMA Cdp Venture Capital Sgr annuncia la partenza della call di selezione per CyberXcelerator, un programma di accelerazione triennale dedicato alle startup che operano nel settore del cybertech e dell’intelligenza artificiale, sostenuto da investimenti complessivi per oltre cinque milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, il lancio rientra nella strategia della Rete Nazionale Acceleratori di Cassa depositi e prestiti che si sviluppa nei principali distretti tecnologici del territorio italiano per sostenere lo sviluppo delle competenze e delle imprenditorialità nel settore dell’innovazione. CyberXcelerator, prosegue la nota, sarà gestito da Startup Wise Guys, fra i più attivi acceleratori in Europa in collaborazione con l’Università della Calabria attraverso il suo incubatore TechNest, e vede la presenza di primari partner industriali fra cui Leonardo, in qualità di main partner, che metterà a disposizione le proprie competenze e tecnologie per le fasi di selezione, accelerazione e investimento delle startup selezionate nella fase early stage, individuando le tematiche tecnologiche di interesse per costruire una filiera nazionale in grado di sostenere l’autonomia tecnologica del Paese e il corporate partner Italgas, leader nella distribuzione del gas, con oltre 73 mila chilometri di rete gestita e circa 8 milioni di utenze servite. Ntt Data sarà partner tecnologico dell’Acceleratore. La dotazione complessiva di CyberXcelerator, prosegue la nota, sarà superiore a cinque milioni di euro di cui 2,5 milioni di euro stanziati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital Sgr insieme a Startup Wise Guys, per la fase di accelerazione, oltre a due milioni di euro per i successivi follow-on, che si aggiungono ai 600 mila euro messi a disposizione dai partners industriali del progetto.