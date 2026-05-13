Violento scontro tra due auto sulla Statale 106 a Mandatoriccio

l’impatto

MANDATORICCIO Un violento impatto frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo la Statale 106, nel territorio comunale di Mandatoriccio. Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono scontrati frontalmente: una delle due auto ha subito maggiori danni rispetto all’altra, una Volkswagen. Non sono ancora state rese note le condizioni delle persone coinvolte, ma il sinistro ha causato numerosi disagi alla viabilità. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

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