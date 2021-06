Vibo, la Provincia avvia i primi 17 interventi di pulizia delle strade

VIBO VALENTIA Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di pulizia lungo le strade della Provincia di Vibo Valentia, al fine di renderne più sicura la percorribilità.

I primi interventi previsti interesseranno 17 tratti stradali che verranno subito dopo integrati con lavori lungo altre 21 arterie provinciali. Strade sulle quali lavoreranno le 24 ditte che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Provincia di Vibo, che ha deciso di espletare tale adempimento per garantire la massima trasparenza amministrativa.

Solano: «Grazie all’intesa con Calabria Verde»

«I lavori programmati – ha affermato il presidente Salvatore Solano – consentiranno in tempi ragionevoli di intervenire su decine di chilometri di tratti stradali che si sviluppano lungo tutto il territorio provinciale, dalla costa alla montagna. Grazie anche all’intesa raggiunta con “Calabria Verde” che ha assicurato la pulizia del territorio montano». Pulizia delle strade che – così come illustrato dai tecnici dell’ente, in appositi prospetti esplicativi – prevede, in particolare, «il taglio della vegetazione che invade la carreggiata, in diversi tratti delle arterie provinciali, impedendo la piena visibilità agli automobilisti».

L’importo attualmente stanziato dell’ente intermedio vibonese per i primi 17 interventi è di 85mila euro. «Per i lavori di pulizia delle strade abbiamo a disposizione complessivamente 150mila euro – ha messo in luce Salvatore Solano – una somma esigua se si considera che le arterie stradali provinciali si sviluppano per oltre 900 chilometri». Da qui una serie di apposite riunioni convocate ad hoc, l’ultima delle quali ha visto confrontarsi il presidente Solano, il segretario generale, Mario Ientile, e i consiglieri Domenico Anello, Giuseppe Dato, Antonella Grillo, Carmine Mangiardi e Daniele Vasinton con i tecnici del settore Viabilità dell’ente «per trovare – nonostante i pochi fondi a disposizione – le opportune soluzioni tecnico-amministrative che consentano di espletare comunque, nel migliore dei modi possibili, questo importante servizio ai cittadini a partire dalla prossima settimana». Nel contempo, ha evidenziato, infine, Solano «è prevista anche la sistemazione delle buche (la Provincia ha provveduto a stanziare circa 30mila euro), in attesa di poter aprire – secondo i canoni normativi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza amministrativa – i cantieri per l’attuazione di interventi straordinari di natura strutturale che non si effettuano sulle strade del Vibonese da diversi anni».