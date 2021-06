Pnrr e Calabria, webinar di Rete civica Lametina con Giovannini

LAMEZIA TERME Per giovedì 24 giugno alle ore 15,00 Rete Civica Lametina ha organizzato un webinar sul tema “Recovery Fund – Infrastrutture, Lavoro, Reingegnerizzazione – La Calabria fuori dal guado?”. L’iniziativa è stata presa in collaborazione con la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, presieduta dalla consigliera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Caterina Cittadino, calabrese con origini lametine, che concluderà i lavori. Si parlerà dei fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alle infrastrutture del Mezzogiorno ed in particolare alla Calabria con specifica attenzione al tema dell’alta velocità ferroviaria tirrenica e dell’organico collegamento con la dorsale ionica,oltre ai temi del lavoro e della semplificazione, che il Ministro ama chiamare reingegnerizzazione. La discussione, alla quale interverrà il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, verrà moderata dall’avvocato Nicolino Panedigrano, coordinatore di Rete Civica, e verrà introdotta dalle relazioni di due esimi professori di Ingegneria dei Trasporti dell’Unical. Il professor Demetrio Festa porrà l’attenzione sul tema “Alta velocità tra i due nodi di trasporto internazionale della Calabria”, che comporta una reale e forte valorizzazione dell’interportualità delle aree economiche e dei territori compresi tra l’aeroporto di Lamezia ed il porto di Gioia Tauro, con positivi riflessi in primis sulla relativa Zona economica speciale, di cui è in corso il rilancio, e con il conseguente traino per lo sviluppo imprenditoriale e lavorativo di tutta la regione. La professoressa Gabriella Mazzulla affronterà, invece, il tema di un “Nuovo assetto del sistema dei trasporti della Calabria”, finalizzato a mettere in rapida connessione tra loro l’asse del trasporto ferroviario tirrenico con quello ionico, creando una rete efficiente tra l’alta velocità e una linea ferroviaria ionica finalmente elettrificata. L’attesa per questo seminario in connessione web è già tanta, come dimostra l’alta e qualificata presenza dei soggetti che hanno già anticipato la loro fattiva presenza e che vanno dal Commissario prefettizio di Lamezia ai sindaci dell’Unione di Monte Contessa e del versante Reventino, dai massimi rappresentanti regionali di Cgil-Cisl-Uil a quelli di Confindustria, Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Confesercenti, dal vicepresidente del Consiglio regionale al presidente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dall’esimio prof. Francesco Russo dell’UniMed, già vice presidente della Giunta regionale con delega a Logistica e Porti, al Commissario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro ed ai rappresentanti di varie associazioni. L’obiettivo espressamente auspicato è che l’utilizzo di questi fondi europei, per alcuni versi inattesi, sia questa volta effettivo ed efficace, tanto da portare o almeno avviare la Calabria fuori dal guado. Il webinar è aperto all’iscrizione di chiunque abbia interesse a parteciparvi tramite il link o url https://attendee.gotowebinar.com/register/104907018981366539 e l’ID webinar 876-792-003.