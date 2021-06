Vertice a Catanzaro dei Democratici cristiani

CATANZARO «Il coordinamento regionale calabrese della federazione popolare dei Democratici cristiani, è convocato per venerdì 25 Giugno 2021, alle 10 a Catanzaro nella segreteria dell’onorevole Mario Tassone, in Via S. Nicola 8 (Galleria Mancuso)». Lo comunica con una lettera Vincenzo Speziali, coordinatore regionale della federazione popolare dei Democratici cristiani. «Sarà, questa, l’occasione – scrive – per fare il punto della situazione, anche a seguito della “Camaldoli” avviata nella manifestazione che abbiamo svolto a Roma, il 19 Giugno (come a voi comunicato nei giorni scorsi e di cui ringrazio per la partecipazione), oltre che per pianificare le date della scuola di alta formazione politica “Riccardo Misasi” (affidata all’onorevole Giuseppe Siciliani) e proseguire il raccordo per la nostra presenza alle Amministrative del prossimo autunno. Alla riunione parteciperà, così come concordato assieme all’onorevole Mario Tassone, il segretario amministrativo dell’UdC, l’amico Calogero di Carlo e colgo l’occasione di segnalarvi che l’amico Maurizio Misasi (a cui è inviata la convocazione) ci terrà ad impegnarsi rassegnando a noi tutti una sua idea».

«Tale comunicazione – prosegue Speziali – è anche inoltrata al senatore Nicodemo Filippelli che mi ha manifestato – ringraziandolo – la disponibilità a partecipare, per il momento, come osservatore e al tempo stesso comunico a ciascuno la presenza dell’amico Franco Zoleo (segretario della DC di Sandri), il quale ha manifestato l’intenzione a favore di una sintesi con noi tutti. Come vedete si continua lo sforzo teso a riaggregare il più possibile la nostra area politica per presentare una proposta comune». «Tale comunicazione – conclude – verrà inviata per WhatsApp a Bruno Chine’ è all’amico Pantano».