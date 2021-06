Catanzaro, cerca di entrare in Cittadella regionale con la riproduzione di un fucile

CATANZARO Con la riproduzione di un fucile si presenta all’ingresso della Cittadella regionale. Stando alle prime informazioni, l’uomo è un 52enne funzionario nel Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, settore venatorio, che avrebbe cercato di portare nel dipartimento la riproduzione dell’arma ma è subito stato bloccato dalla security. Il 52enne davanti alla guardia giurata, che lo ha fermato prima che mettesse piede in Regione con quella che era un’arma giocattolo, avrebbe insistito in maniera accesa con la vigilanza. Dopo una vivace discussione l’uomo ha lasciato in auto la riproduzione del fucile per entrare in Cittadella e recarsi al lavoro. (ale. tru.)