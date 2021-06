“Ti Amo Italia”, nella campagna social di Nutella trionfano Tropea e Scilla

TROPEA Tropea batte Capo Vaticano, Scilla batte Sila. Sono i verdetti calabresi dei, sondaggi lanciati da Ferrero per la limited edition di Nutella “Ti Amo Italia” prevista per l’autunno. Lo scorso anno la località calabrese scelta per la campagna fu San Nicola Arcella.

LArcomagno sui vasetti della scorsa edizione



Per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sui vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.

L’appello che Nutella ha avviato sui social network ha visto una grande partecipazione degli utenti in tutta Italia che hanno dato vita a una sfida entusiasmante candidando oltre 1600 meraviglie. A spuntarla in Calabria sono state Tropea, che ha superato Capo Vaticano con il 71% dei voti, e Scilla, che ha avuto la meglio sulla Sila con il 78% delle preferenze.