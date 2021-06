L’indignazione del Sappe: «Politica preoccupata di Battisti e non dei problemi delle carceri»

CORIGLIANO ROSSANO «I politici che sono andati al carcere di Rossano si sono preoccupati solo di Battisti, non degli altri problemi. È di questo che ci indigniamo noi». Così si esprime Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, dopo il trasferimento a Ferrara di Cesare Battisti (qui la notizia).

Il sindacalista spiega che a Rossano, da mesi «ci sono due detenuti con problemi psichiatrici che dovrebbero essere trasferiti in un altro carcere, ma nonostante il provvedimento continuano a rimanere nel penitenziario rossanese, nella sezione isolamento. Forse perché non si chiamano Cesare Battisti?» è la domanda provocatoria di Durante.

«Uno di loro – racconta – ha aggredito più volte alcuni agenti ed ispettori della polizia penitenziaria, come abbiamo più volte denunciato. Tra l’altro, riferiscono sempre i colleghi, lo psichiatra non è neanche presente tutti i giorni. Quindi, i due detenuti con problemi psichici vengono gestirli prevalentemente la polizia penitenziaria, come avviene ormai in quasi tutti gli istituti italiani. Reclusi – sottolinea durante – che dovrebbero essere gestiti in strutture sanitarie adeguatamente attrezzate e con personale medico e paramedico. Di questi, però, nessuno si preoccupa, così come nessuno si preoccupa del personale che quotidianamente viene aggredito».

«L’avvocato di Battisti dice che la strada per una vera democrazia in Italia è ancora lunga perché è stata data la la notizia del trasferimento di Battisti; noi diciamo che è ancora lunga perché non c’è rispetto per tutti, ma solo per i più noti che godono delle attenzioni politiche e possono permettersi buoni avvocati. Perché c’è più rispetto per chi delinque – conclude il segretario del Sappe – che per i famigliari delle vittime. Di questo dovrebbe indignarsi l’avvocato».