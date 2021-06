L’ordinanza del sindaco: «L’acqua dei laghi di Sibari non è potabile, vietato l’utilizzo»

CASSANO ALLO IONIO Non è potabile l’acqua ai Laghi di Sibari e ne è stato vietato l’utilizzo per uso umano, potabile e alimentare dal momento che la presenza di azoto ammoniacale è superiore ai limiti previsti dalle leggi. A darne notizia è stato il sindaco di Cassano Gianni Papasso, con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune. «Con propria ordinanza – è scritto – il sindaco Giovanni Papasso, ha sancito (fino a nuova disposizione) il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso potabile ed alimentare nel villaggio turistico dei Laghi di Sibari e ha ordinato all’associazione Laghi di Sibari, in qualità di proprietario e gestore della rete idrica, di approfondire la situazione e fare di tutto affinché la stessa rientri e l’acqua ritorni ad essere potabile. La misura si è resa necessaria perché, a seguito di una serie di controlli, il contenuto di azoto ammoniacale nell’acqua, è risultato superiore al valore limite stabilito dalla legge». L’associazione Laghi di Sibari, inoltre, «essendo proprietaria della rete idrica del complesso nautico, oltre ad attivare immediatamente le procedure e le attività necessarie per rendere l’acqua destinata a uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, conforme ai valori limite stabiliti dalla normativa in materia, dovrà eseguire – si sottolinea nel post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del comune di Cassano – con cadenza periodica decadale, fino a nuova disposizione, i necessari controlli, dando immediata comunicazione dell’esito al Comune».