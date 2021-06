PALMI La condanna a 12 anni di reclusione è stata chiesta per l’ex sindaco di Delianuova Francesco Rossi, accusato di associazione mafiosa nel processo “Iris” contro la cosca Alvaro che si sta concludendo, con il rito ordinario, davanti al Tribunale di Palmi. Nel corso della sua requisitoria, il pm della Dda di Reggio Calabria Giulia Pantano ha sostenuto che Rossi era a completa disposizione della famiglia mafiosa di Sinopoli che era non solo nel Comune di Delianuova ma anche in alcuni appalti pubblici importanti come i lavori di realizzazione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi.

Complessivamente il pm ha chiesto 27 condanne. La più pesante, 25 anni di reclusione, è stata auspicata per Raffaele Alvaro detto “Pagghiazza”. Per la Dda di Reggio Calabria devono essere condannati, tra gli altri, anche Carmine Alvaro detto “u limbici”, Antonino Bonforte e Saverio Napoli (16 anni) e Giuseppe Alvaro e Domenico Rogolino (15 anni). Il pm, infine, ha chiesto 6 mesi di reclusione e 3mila euro di multa per Enzo Nociti, l’ex consigliere comunale di Reggio Calabria che si era candidato alle regionali del 2004. È accusato di corruzione elettorale.

Le richieste di condanna

Carmine Alvaro 3 anni e 6 mesi

Giuseppe Alvaro 15 anni

Raffaele Alvaro detto “Pagghiazza” 25 anni

Carmine Alvaro detto “u Bruzzise” 14 anni e 9 mesi

Carmine Alvaro detto “u Limbici” 16 anni

Antonino Bonforte 16 anni

Rocco Rugnetta 14 anni

Carmelo Alvaro detto “Bin Laden” 13 anni

Paolo Alvaro (1988) 12 anni

Giuseppe La Capria 13 anni

Francesco Rossi 12 anni

Saverio Napoli 16 anni

Rocco Calabrò 13 anni

Paolo Francesco Sergio 12 anni

Renato Licastro 12 anni

Domenico Calabrese 3 anni e 6 mesi

Giuseppe Foti 12 anni

Eufemia Flores 4 anni

Aldo Froio 1 anno e 4 mesi

Rocco Surace 6 mesi e 3mila euro di multa

Vincenzo Nociti 6 mesi e 3mila euro di multa

Giampaolo Bevilacqua 1 anno e 4 mesi

Giovanni Paladino 1 anno

Luigi Chiappalone 1 anno

Girolamo Adamo 3 anni

Rocco Fontanabella 3 anni