Nuove cure per l’emicrania. Un congresso alla Magna Graecia

CATANZARO Il Centro Cefalee dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini” di Catanzaro è ancora una volta attento ai bisogni di tutti i pazienti calabresi con emicrania. Il dottor Francesco Bono responsabile del Centro Cefalee, ha organizzato il 2 luglio un congresso presso l’aula magna B dell’Università Magna Græcia di Catanzaro. L’evento congressuale ha l’obiettivo di aggiornare i medici sui nuovi farmaci per la cura dell’emicrania, ma vuole essere anche l’occasione di proporre un modello efficace ed efficiente di gestione dell’emicrania che finalmente possa dare una soluzione reale ai pazienti calabresi.

CENTRO CEFALEE | Francesco Bono

L’emicrania è la seconda causa di disabilità nella popolazione generale. Infatti il 15% dei calabresi soffre di emicrania, e circa il 4% dei calabresi soffre di una forma cronica quotidiana che spesso è resistente ai farmaci. Questi numerosi pazienti che soffrono quotidianamente di cefalea hanno anche un eccessivo consumo di farmaci analgesici, il quale rappresenta da solo un grave rischio per la loro salute.

Al congresso parteciperanno noti esperti nazionali e regionali, inoltre vi sarà il contributo dei decisori regionali (Giacomino Brancati, direttore del Dipartimento Salute della Regione) e istituzionali (Giovambattista De Sarro, Rettore UMG; Giuseppe Giuliano, Commissario Aou Mater domini). Per la prima volta anche i pazienti porteranno la loro esperienza di cura.

Bono, responsabile scientifico del congresso, si è posto davvero non solo l’obiettivo di informare e di divulgare i nuovi sviluppi scientifici sull’emicrania, ma anche di richiamare l’attenzione di tutti sul grave problema dell’emicrania in Calabria.