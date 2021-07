Vaccinazioni, la Calabria è sempre la più lenta. E all’appello manca oltre il 20% di anziani

CATANZARO Secondo quanto emerge dall’ultimo report del governo, la Calabria è sempre in ultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’83,51%, anche se altre regioni sono vicine, mentre la media nazionale è 89.4%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.531.887 vaccini su 1.835.537 consegnati. E criticità inoltre emergono dal report settimanale del governo, aggiornato a ieri: la Calabria infatti è penultima in Italia nella percentuale degli over 80 e della fascia di età 70-79 anni in attesa della prima dose (rispettivamente 21,45%, media nazionale il 7,58 e 20,49%, media nazionale 12,98), e terzultima nella percentuale della fascia d’età 60-69 anni in attesa della prima dose (24,44%, media nazionale 19,31).