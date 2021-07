Regionali, Giovanni Toti sarà in Calabria per sostenere i suoi candidati

CATANZARO Parte col botto la campagna elettorale di “Cambiamo la Calabria” a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto, in viste delle regionali del prossimo mese di ottobre. Il prossimo fine settimana in Calabria arriva Giovanni Toti, fondatore di “Cambiamo” e presidente della Regione Liguria.

Il tour elettorale di Toti partirà da Reggio Calabria sabato 10 luglio, ore 18.45, con una conferenza stampa all’Hotel Excelsior.

I lavori saranno introdotti da Saverio Anghelone, coordinatore provinciale “Cambiamo la Calabria” di Reggio.

Assieme a lui ci saranno anche Cetty Scarcella, vicepresidente nazionale “Cambiamo Giovani”; Franco Sarica vice coordinatore regionale “Cambiamo la Calabria”); il senatore Franco Bevilacqua coordinatore regionale “Cambiamo la Calabria”; Pino Bicchielli, coordinatore Esecutivo Nazionale “Cambiamo” e il senatore Gaetano Quagliariello, responsabile Enti Locali “Cambiamo”.

Dopo l’intervento di Toti, omaggio al maestro ceramista Enzo Ferraro.

Subito dopo il leader di “Cambiamo” partirà per Soverato dove, alle ore 21.30, sarà all’Hotel Villa Ersilia per la manifestazione pubblica “Occhiuto – Toti: Cambiamo insieme la Calabria”. Introdurrà i lavori Raffaele Mancini, coordinatore provinciale “Cambiamo la Calabria” di Catanzaro, affiancato dal vice coordinatore regionale di “Cambiamo” Francesco De Nisi, il senatore Bevilacqua, il coordinatore Bicchielli e il senatore Quagliariello. Poi gli interventi del candidato presidente alla Regione Calabria Roberto Occhiuto e del presidente Giovanni Toti.

Il tour ripartirà domenica 11 luglio.

A Lamezia Terme, ore 12, è attesa l’inaugurazione della sede regionale di “Cambiamo la Calabria” di viale Marconi, 72 alla presenza di Mancini, Bevilacqua, Bicchielli e Quagliariello. Dopo l’introduzione di De Nisi, l’intervento del presidente Toti. Al termine, omaggio all’Azienda Suriano Eccellenze.