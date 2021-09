Lamezia, passeggeri “ostaggio” in aeroporto. In ritardo un volo per Bologna – VIDEO

LAMEZIA TERME Una lunghissima e incredibile odissea durata oltre 14 ore per diverse decine di passeggeri che, da stamattina, sono rimasti bloccati all’interno dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, senza peraltro poter rispettare le norme anti-Covid previste in queste circostanze.

Volo per Bologna in ritardo

Tutto a causa del volo FR4325 di Ryanair, in partenza dallo scalo lametino per le 8.15 di stamattina, almeno nelle previsioni. Nella realtà, invece, il viaggio verso Bologna si è trasformato in un vero e proprio incubo a causa di un problema che ne ha causato un iniziale ritardo le cui cause non sono del tutto chiare, e non le erano a maggior ragione per i passeggeri, rimasti letteralmente intrappolato nei gates 7, 8 e 9 in attesa di potersi imbarcare.

L’attesa infinita a la protesta

Tra loro adulti, anziani e molti bambini, lasciati in aeroporto e senza ricevere alcuna spiegazione o rassicurazione. Un’attesa che è durata per tutto il giorno, e che causato malumori e rabbia tra i viaggiatori, esplosa poi in serata quando, esasperati, hanno minacciato di chiamare la polizia. «È arrivata la Polizia. È stato bloccato un altro volo Ryanair per Pisa – spiega un utente in un video su Facebook – e giustamente la gente ha cercato di creare disordini perché non hanno mandato un velivolo per risolvere la questione di Bologna». Poi un viaggiatore, salito sulle panchine, ha invocato l’aiuto degli altri compagni di sventura per raccontare tutto agli agenti. Poi l’imbarco sul volo avvenuto, finalmente, dopo le 22.30.

Il video: