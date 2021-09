A Badolato nuovo sbarco di migranti

BADOLATO Ennesimo sbarco di migranti in Calabria. Questa volta ad essere interessato dall’arrivo di extracomunitari il territorio del Catanzarese. In particolare una barca a vela con a bordo alcuni migranti è giunta a Badolato nei pressi del confine con Santa Caterina allo Jonio. Le persone sono state subito aiutate a raggiungere la riva anche da cittadini. È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi che ha portato sul posto le forze dell’ordine ed il personale sanitario.

È il secondo sbarco che si registra nella giornata visto che poche ore prima nella Locride cinquanta migranti erano stati soccorsi in mare e trasportati al porto di Roccella Jonica dalla Guardia costiera e dalla sezione navale delle Fiamme gialle.