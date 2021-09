Diocesi di Catanzaro-Squillace, vicino l’addio dell’Arcivescovo Bertolone

CATANZARO Sarebbe ad un passo dall’addio alla Diocesi di Catanzaro-Squillace il vescovo monsignor Vincenzo Bertolone, proprio a poche settimane dalla scadenza naturale del suo mandato, a novembre. Ancora non sono chiari i motivi ma nelle prossime ore (intorno a mezzogiorno) – con una nota della Santa Sede – dovrebbe arrivare l’ufficializzazione.

I prossimi passi

L’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, come da prassi e regole canoniche in occasione dell’abbandono o del trasferimento del vescovo titolare, dovrebbe essere affidata alla cura ed al governo di un amministratore apostolico. In questo caso la scelta potrebbe ricadere su uno dei vescovi che reggono Diocesi vicine, Crotone o Lamezia Terme.

I precedenti

Si tratterebbe, dunque, del secondo avvicendamento alla guida di una Diocesi calabrese prima della scadenza naturale, qualche settimana fa la decisione riguardò Monsignor Luigi Renzo, a Vibo Valentia.