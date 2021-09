Aggredisce la compagna a Gizzeria, fermato

GIZZERIA LIDO Tempestivo e risolutivo è stato l’intervento dei carabinieri di Gizzeria Lido che ha interrotto l’azione violenta e criminosa di un 33enne del luogo, immediatamente arrestato con l’accusa di “Maltrattamenti in famiglia”. La vittima è una giovane donna che ha richiesto l’intervento dell’Arma poiché il suo compagno la stava aggredendo sia verbalmente che fisicamente. I carabinieri hanno subito applicato le procedure previste per il c.d. “codice rosso”, introdotto con la legge nr. 69 /2019,che prevede l’applicazione di una serie di misure volte a rafforzare e velocizzare le procedure per la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere.

Le indagini e gli accertamenti dei Carabinieri sotto la direzione della Procura di Lamezia Terme si concludevano con l’arresto del 33enne al quale veniva applicata la misura cautelare del “divieto di avvicinamento”. Resta alta da parte dei carabinieri della provincia di Catanzaro l’attenzione nel contrasto alle forme di “Violenza di Genere”, più volte perseguite con arresti in flagranza di reato o su esecuzione di ordinanza dell’autorità giudiziaria.