Udc, De Poli a Cosenza: «Con Caruso nel segno della continuità» – VIDEO

COSENZA «L’Udc corre a sostegno di Francesco Caruso, candidato a sindaco del Centrodestra a Cosenza . Il nostro appoggio va ad una persona che conosce bene la macchina amministrativa nel segno della continuità e del buon governo. Caruso infatti è vicesindaco dell’Amministrazione uscente guidata da Mario Occhiuto e ha svolto in questi anni un ottimo lavoro per la città di Cosenza e i cosentini». E’ quanto sostiene – ai nostri microfoni – il senatore e presidente nazionale dell’Udc Antonio De Poli che nella città dei bruzi ha presentato i candidati dello scudocrociato alle prossime Elezioni Comunali. «Siamo certi che i cittadini gli rinnoveranno la fiducia consentendogli così di portare avanti i progetti avviati in questi anni», ha chiosato De Poli.

La lista Udc a sostegno di Caruso

Nel Chiostro di San Domenica, accanto a De Poli siedono al tavolo il candidato Francesco Caruso, Gisberto Spadafora consigliere comunale uscente e il vice commissario dell’Udc Calabria, Flavio Cedolia. Non era presente il candidato governatore della Calabria Roberto Occhiuto al quale De Poli ha ribadito il pieno sostegno. In sala, invece, presenti alcuni dei candidati consiglieri comunali, i candidati alle regionali e il presidente del gruppo Udc in consiglio regionale, e capolista nella circoscrizione Nord Giuseppe Graziano. Questi i nomi dei candidati consiglieri al Comune di Cosenza: Enrico Morcavallo; Alessandra Sicilia; Salvatore Dionesalvi; Giovambattista Alessio; Caterina Assalone; Rosa Assalone; Teresa Assalone; Margherita De Cicco; Andrea Ettore; Costabile Emmanuel De Luca; Rosa Ferraiolo; Federica Fuoco; Antonio Gagliardo; Maria Teresa Grandinetti; Andrea Guido; Natascia Iuele; Adele Maggio; Mario Franco Mayerà; Barbara Marchiotti; Fabio Melandro; Paola Miraglia; Paola Nicolina Montoro; Manolo Mosciaro; Tommaso Nardella; Enza Paladino; Marianna Palumbo; Domenico Pellegrini; Antonio Pepe; Aron Rao; Maria Rosaria Salerno; Andrea Cristian Tomelli; Salvatore Toteda. (f.b.)