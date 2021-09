Amministrative di Cosenza, i candidati del “Movimento Noi” diventano “manifesti umani”

COSENZA «Successo per la campagna elettorale ecosostenibile del Movimento Noi» recita una nota che annuncia l’inizio della corsa verso palazzo dei Bruzi. Nella Calabria devastata dai roghi e dalle cattive politiche ambientali il Movimento civico Noi candidato con la lista “Noi” alla Amministrative di Cosenza, ha deciso di non procedere alla stampa di manifesti, allo scopo di evitare il pericoloso inquinamento dei colori che, con le piogge, finiscono nel terreno e nelle falde acquifere, a danno della salute umana.

«A Milano – comunica il candidato Sindaco Fabio Gallo della lista Noi – gli spazi destinati all’esposizione dei manifesti elettorali sono quasi tutti vuoti. Attesa la grande diffusione dei media digitali si preferisce l’inquinamento zero. È una caratteristica delle nostre campagne elettorali diventare “manifesti umani” per limitare fortemente il consumo di materiale e diventare “manifesti umani dialoganti” perché indossando le nostre pettorine veniamo immediatamente individuati, favorendo l’incontro ed il dialogo con i cittadini». L’idea è della ricercatrice Luana Gallo, Ecologa del DiBest – Dipartimento Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, candidata nella lista Noi. Pettorine di cotone e stampa con colori ecosostenibili e poco, pochissimo materiale da diffondere, stampati con colori non pericolosi. Con un volume di quasi 900 candidati si parla di milioni tra volantini, manifesti, gigantografie, vele. Tutto materiale che finirà per gocciolare veleno nella terra che ha il sempre più difficile compito di nutrirci.