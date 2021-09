Lupi a Cosenza per la presentazione delle liste di “Noi con l’Italia”

COSENZA «Maurizio Lupi, segretario nazionale di ‘Noi con l’Italia’, presenzierà – si legge in una nota – mercoledì 22 Settembre alle 15 presso il Chiostro di San Domenico a Cosenza, alla presentazione delle liste di ‘Noi con l’Italia’ e della ‘Democrazia Cristiana’ a sostegno del candidato sindaco della città brutia Franco Pichierri. “La presenza di Lupi non è certamente occasionale – ribadisce Franco Pichierri – ma rappresenta l’esaltazione di un preciso progetto politico, funzionale all’affermazione e alla difesa dell’identità politica della quale ‘Noi con l’Italia’ e la ‘Democrazia Cristiana’, sono portatrici”. Franco Pichierri, inoltre – prosegue la nota – da candidato sindaco della città capoluogo, evidenzia l’importanza della partecipazione all’evento del leader nazionale Maurizio Lupi, per il particolare momento che attraversa la città ed il Paese. “La presenza di Lupi è necessaria per rivendicare la continuità dell’impegno dei cattolici-democratici, dei liberali e riformisti nelle Istituzioni – afferma ancora Pichierri – per contrastare gli attuali fenomeni di decadenza della partecipazione dei cittadini alla res pubblica”. Il candidato Pichierri, infine, ribadisce l’affermazione dei succitati valori per riaffermare un nuovo umanesimo nella gestione amministrativa, emarginando le oligarchie interessate al Governo della città. Tuttavia, sarà inevitabile testimoniare che la città sfugga ai ritardi nei processi di integrazione territoriale, rilanciando le connessioni di Cosenza con il resto della provincia ed, in particolare, con la Sibaritide. Così come è inevitabile troncare le indecisioni e risolvere, finalmente, il problema della sanità ospedaliera di Cosenza che, impedendo oggi ai cittadini di usufruire del servizio, impone ritmi insostenibili agli stessi operatori.