SERIE B | Festa Cosenza al Marulla, crolla il Crotone contro il Lecce. Pari per la Reggina

COSENZA Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Ci sono tutte le sfumature nel turno infrasettimanale delle calabresi di serie B, valido per la quinta giornata del torneo. Che vede il crollo del Crotone in casa contro il Lecce. Una sconfitta netta per 3-0 (2-0 alla fine del primo tempo con i gol di Di Mariano al 5′ e al 23′ Di Mariano e di Strefezza al 69′. Vola il Cosenza, al terzo risultato utile consecutivo. I rossoblù vincono ancora davanti al pubblico di casa: Como sconfitto per 2-0. Gol (entrambi molto belli) di Gori al 14′ e di Millico, entrato da pochi secondi, al 91′. Prosegue, infine, la striscia positiva della Reggina, che esce imbattuta da Pordenone: finisce 1-1: per i padroni di casa segna Magnino al 43′. Pareggio amaranto di Galabinov all’84’.

La classifica di serie B

Ecco la classifica di Serie B dopo gli incontri della 5/a giornata (domani Ternana-Parma e Cremonese-Perugia).

Pisa 15

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Cremonese 9

Frosinone 9

Reggina 9

Cittadella 9

Lecce 8

Spal 7

Parma 7

Cosenza 7

Monza 6

Perugia 6

Crotone 3

Como 2

Ternana 1

Pordenone 1

L.R. Vicenza 0

Alessandria 0