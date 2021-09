Loizzo: «Potenziare i laboratori analisi in Calabria»

CATANZARO «È necessario potenziare la rete dei laboratori analisi su tutto il territorio calabrese con nuove assunzioni per renderli efficienti e rispondere ai bisogni della comunità». Lo afferma Simona Loizzo, candidata alle elezioni regionali nella lista della Lega. «Bisogna favorire la formazione di biologi specializzati – dice Loizzo – per regolamentarne l’ingresso negli ospedali, nelle strutture ambulatoriali pubbliche e in quelli accreditati della regione».

«C’è la necessità di procedere ad assunzioni che – prosegue Loizzo – rendano i laboratori stessi punto di riferimento per la popolazione amministrata oggi fortemente penalizzata dalle carenze strutturali che si evidenziano».

«È una delle prime cose che faremo – conclude Loizzo – in un’ottica di facilitazione della prevenzione primaria e secondaria».