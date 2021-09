Catanzaro, il comando provinciale presenta i nuovi ufficiali – VIDEO

CATANZARO Un saluto ai colleghi che sono andati via e «che hanno fatto tanto bene» e un benvenuto ai nuovi ufficiali che si avvicendano e che comanderanno stazioni e uffici cruciali nel Comando Provinciale di Catanzaro. Il colonnello Antonio Montanaro, alla giuda della Provinciale, ha presentato alla stampa questa mattina i suoi nuovi uomini a partire dal tenente colonnello Roberto Di Costanzo, 44 anni, di Napoli, nuovo comandante del Reparto Operativo che raccoglie la pesante eredità del suo predecessore, il colonnello Giuseppe Carubia.

Tenente colonnello Roberto Di Costanzo

In arrivo dal Comando Generale, Di Costanzo ha una lunga esperienza alle spalle, dagli inizi nella stazione carabinieri di Seminara, al comando della Compagnia di Bari centro fino al comando del Nucleo Investigativo di Napoli. Nel mezzo, due missioni all’estero, in Bosnia e in Iraq.

Andrea Romanelli

Andrea Romanelli guiderà il Nucleo operativo di Catanzaro. Ha 33 anni e proviene dal comando Compagnia di La Spezia.

Maggiore Giuseppe Merola

A comandare il Nucleo investigativo del Gruppo carabinieri di Lamezia Terme è arrivato il maggiore Giuseppe Merola, 34 anni, proveniente dalla Compagnai di Cosenza. Il maggiore annuncia che ha consapevolezza dell’incarico non facile che lo aspetta.

Capitano Gabriele Migliano

Il capitano Gabriele Migliano è il nuovo comandante della Compagnia di Soveria Mannelli. Originario di Cosenza è stato il comandante della tenenza di Isola Capo Rizzuto. Il capitano conferisce molta importanza al fatto che la Compagnia sia l’unico presidio di forze dell’ordine nel territorio di Soveria Mannelli.

Capitano Pasquale Cuzzola

Il capitano Pasquale Cuzzola, 38 anni, è il nuovo comandante della Compagnia di Girifalco. Ha una esperienza importante alle spalle quale comandante della tenenza di Misterbianco in provincia di Catania. (ale. tru.)