Corigliano-Rossano, arrestato 58enne colpito da mandato di arresto europeo

COSENZA Il personale della Polizia in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, ha arrestato un cittadino straniero di 58 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo per il reato di furto ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento, emesso dalle autorità bulgare. In particolare, l’uomo è stato identificato mentre transitava in un’area urbana di Corigliano a bordo di un’autovettura. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.