Gelmini a Reggio, Mangialavori: «Segno di vicinanza del partito alla Calabria»

REGGIO CALABRIA «Quella di oggi, a Reggio Calabria, è stata una bellissima giornata per Forza Italia, iniziata con la convention nazionale di Azzurro Donna e chiusa da un incontro pubblico nella sede del coordinamento provinciale». Il senatore forzista Giuseppe Mangialavori così commenta l’evento organizzato in riva allo Stretto.

«Siamo felici di avere ospitato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, la cui presenza qui non era affatto scontata: è un segno importantissimo – scrive su Facebook il senatore – è la dimostrazione della vicinanza del partito nazionale alla Calabria. Sappiamo che, a partire dal prossimo 5 ottobre, al Governo avremo un’alleata sincera e determinata».

«Maria Stella è una ministra competente, un’amica della Calabria: darà certamente una grossa mano al nostro candidato presidente, Roberto Occhiuto, a portare avanti il suo, il nostro ambizioso programma. Ringrazio il responsabile nazionale per il Sud, Francesco Cannizzaro, per il lavoro splendido che sta facendo e per l’apporto che quotidianamente offre al partito. Dal canto mio, sono felice di guidare questa incredibile squadra», avanza Mangialavori.

«Un ultimo ringraziamento va proprio a Roberto Occhiuto: avevamo bisogno di una persona come lui, una persona che si sta sacrificando per la nostra terra. Noi – conclude – a urne chiuse, avremo il compito di stargli vicino e di affiancarlo affinché il suo progetto politico possa affermarsi e determinare, finalmente, il cambiamento di questa regione».