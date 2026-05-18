Catanzaro, torna libero l’imprenditore arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale

la decisione

CATANZARO Torna libero un noto imprenditore catanzarese arrestato pochi giorni prima di Capodanno nell’ambito di un’inchiesta per maltrattamenti e violenza sessuale.

Il Tribunale di Catanzaro ha infatti accolto l’istanza presentata dagli avvocati Antonio Lomonaco ed Armando Scarpino, disponendo la revoca degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e sostituendo la misura con il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la presunta persona offesa.

L’inchiesta, che aveva avuto forte eco mediatica per la gravità delle accuse contestate, aveva portato all’arresto dell’imprenditore e alla successiva applicazione della misura cautelare domiciliare.

Determinante, nelle ultime settimane, il lavoro investigativo della difesa. Approfondimenti, verifiche, acquisizioni documentali e attività difensive che hanno consentito agli avvocati Lomonaco e Scarpino di depositare nuovi elementi ritenuti decisivi nella rivalutazione del quadro cautelare e, in particolare, della credibilità e attendibilità della presunta persona offesa.

Il Tribunale ha ritenuto non più giustificata la permanenza dell’imprenditore agli arresti domiciliari, disponendone così la scarcerazione.

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