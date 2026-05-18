«Il Catanzaro sta facendo qualcosa di incredibile»: Barzagli elogia Aquilani e i giallorossi

l’ex calciatore azzurro

FIRENZE «La qualità della serie B è alta e lo vediamo anche dai play off» e «la serie B è importante per i giovani perché inizia a essere calcio vero, ed è fondamentale vedere come una squadra come il Frosinone viene promossa e in rosa ha tantissimi giovani». Lo ha detto Andrea Barzagli, vice ct dell’Under 21 azzurra, e nella Nazionale maggiore per le prossime due amichevoli degli azzurri contro Grecia e Lussemburgo, intervenendo quest’oggi al Centro tecnico di Coverciano, intervenendo a un convegno organizzato dalla Lega di serie B. E a chi gli ha chiesto un commento al campionato del Catanzaro, guidato dal suo compagno di corso al master allenatori a Coverciano, Alberto Aquilani, l’ex centrale della Juventus ha spiegato: «L’ho seguito da diversi anni nel suo lavoro. Io credo è stato un crescendo questo campionato, stanno facendo qualcosa di incredibile, con un lavoro di Aquilani iniziato dal passato. Può succedere di tutto perché i play-off in Serie B sono diventati belli da vedere per la qualità che c’è».

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