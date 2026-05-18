Regione, costituita la “Consulta dei Calabresi nel Mondo” – TUTTI I NOMI

le designazioni

CATANZARO È stata costituita la Consulta regionale dei Calabresi nel Mondo, disciplinata dalla legge regionale 8 del 2018: lo dispone un decreto del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, adottato sulla base delle candidature trasmesse dalle associazioni, federazioni e confederazioni iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale del 2018. Ne fanno parte, oltre al presidente della Regione o un suo delegato (con il ruolo di presidente della Consulta), Cino Giuseppe quale rappresentante proposto dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro regionale; Gesualdi Gemma e Scuncia Stefano quali rappresentanti indicati dalle associazioni con sede nel territorio italiano, iscritte nel registro regionale. Fanno parte della Consulta poi i cittadini calabresi residenti all’estero, indicati dalle associazioni iscritte nel registro regionale, con questa ripartizione territoriale: Vilardo Franca Berenice per il Belgio, Liserre Battista per la Francia, Folino Elio per la Gran Bretagna, Silvestro Parise per la Germania, Galati Antonio per la Svizzera, Anele Rosaria, Santoro Daniella, Laitano Amalia e Marrone De Bellis Edoardo per il Brasile, Borruto Maria Cristina, Ferraiuolo Catalina Alicia, Rotundo Francesco e Tursi Carmela per l’Argentina, Iannicelli Laura per il Cile, Crocco Alessandro, Patitucci Luigi, Mazzaferro Vincenzo e Turano Joseph M. per gli Usa, Mazzuca Menotti, Mastruzzo Gesualdo, Lavoratore Michelina e De Marco Irene per il Canada, Mittiga Antonio, Princi Martino, Daniele Vincenzo e Loielo Michelle Vivian per l’Australia, Morales Alessandra per la Colombia, Nocito Nicolas per l’Uruguay, Orsara Elio per il Giappone. E ancora, i giovani residenti all’estero, di età inferiore ai 30 anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte nel registro regionale: nel dettaglio, si tratta di Pitton Straface Mariel per l’Argentina, Siclari Fiorella per il Cile; Fazzari Natalie per l’Australia, D’Alessandro Fabrizio per l’Uruguay, Scalise Vittoria per la Germania. La Consulta dei Calabresi nel Mondo resta in carica per tutta la durata della legislatura. La Consulta dei calabresi nel mondo – ricorda la legge del 2018 – è “organo consultivo e propositivo per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel mondo, siano essi residenti all’estero o in altre regioni italiane”. (a. c.)

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