Greco: «Sosteniamo gli eventi che raccontano la Calabria migliore»

COSENZA «C’è un filo sottile che lega tra loro eventi diversi ma con obiettivi simili come “Moda movie”, il Festival dei talenti, della moda, del cinema e delle arti di Rende che da 25 edizioni premia l’estro e la creatività dei giovani calabresi; “Calabria, Identità, emozioni e bollicine”, l’esperimento inserito nell’ambito del Concorso dei Vini Arbëreshë che da 16 edizioni si tiene nel salotto diffuso di Vaccarizzo Albanese; e “Geni comuni”, la mostra evento nazionale di pittura, scultura e fotografia che in tutte e 8 le sue edizioni ha fatto registrare più di 10 mila presenze al Museo del Presente di Rende. È la capacità di raccontare la bellezza ed il senso di quei luoghi che si costruisce intorno alle esperienze e alle storie che fanno della Calabria una terra straordinaria. Il mondo imprenditoriale deve sostenere e amplificare tutti quegli sforzi che promuovono cultura e sviluppo eco-sostenibile». È quanto dichiara Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne de iGreco, ribadendo come continua ad essere questa la filosofia sottesa al sostegno che il Gruppo conferma, anno dopo anno, ad iniziative che, al pari di quanto può fare un’azienda con i suoi prodotti, contribuiscono ad diffondere in Italia e nel mondo l’immagine migliore della Calabria.

«Di Moda Movie, del Concorso dei Vini Arbëreshë e di Geni Comuni, gli ultimi eventi, in ordine di tempo, che ci consentono di esprimere la nostra responsabilità sociale d’impresa – aggiunge – apprezziamo anche il fatto che accompagnino la destagionalizzazione e che coinvolgano la partecipazione delle nuove generazioni con un approccio anche pedagogico: educano con un linguaggio nuovo e contemporaneo alla scoperta delle tradizioni e della storia; promuovono la scoperta dei centri storici, dei marcatori identitari distintivi e delle produzioni agroalimentari d’eccellenza; contribuiscono a rafforzare conoscenza e consapevolezza