“Focus ‘ndrangheta”: sanzioni, denunce e attività abusive scoperte a Cirò Marina e Torretta di Crucoli

territorio al setaccio

CROTONE Un’ampia operazione interforze contro l’illegalità è stata condotta nei comuni di Cirò Marina e Torretta di Crucoli nell’ambito del piano nazionale e transnazionale “Focus ‘Ndrangheta”. L’attività, coordinata dalla Questura di Crotone con il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, ha portato a numerosi controlli su attività commerciali, persone e veicoli. Tra i risultati più significativi, la Polizia ha sanzionato il titolare di un locale con annesso punto scommesse per aver mantenuto in funzione tre apparecchi da gioco in orario non consentito. Sono state elevate multe per 1.500 euro e il gestore è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. Durante i controlli della Polizia Stradale è stata inoltre scoperta un’attività di meccatronica abusiva: l’attrezzatura è stata sequestrata e al responsabile è stata comminata una sanzione di oltre 5.000 euro. In un’officina di autoricambi è stata accertata l’assenza del registro dei rifiuti pericolosi, mentre in un’altra attività è stato individuato un lavoratore non regolarmente assunto, con conseguente segnalazione all’Ispettorato del Lavoro. La Capitaneria di Porto ha verificato il rispetto delle normative ambientali e della tracciabilità dei prodotti ittici in alcune attività commerciali, senza riscontrare irregolarità. Nel corso della giornata, le Volanti hanno inoltre segnalato una donna alla Prefettura per possesso di hashish destinato all’uso personale, sequestrando un grammo di sostanza stupefacente. Complessivamente l’operazione ha portato all’identificazione di 487 persone, di cui 115 con precedenti, al controllo di 296 veicoli e di 8 attività commerciali, con sanzioni amministrative per circa 12 mila euro. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a contrastare le irregolarità, tutelare gli operatori economici che rispettano le regole e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

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