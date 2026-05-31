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disagi nella viabilità

Doppio incidente sulla Strada Statale 107: traffico rallentato e lunghissime code

Mattinata complicata per gli automobilisti in direzione Paola

Pubblicato il: 31/05/2026 – 12:24
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Doppio incidente sulla Strada Statale 107: traffico rallentato e lunghissime code
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COSENZA Ennesimo incidente stradale lungo la Statale 107 Silana Crotonese in direzione Paola. Per cause in corso di accertamento un’auto avrebbe perso il controllo, finendo per schiantarsi contro le barriere di protezione all’interno di una galleria.  Nell’impatto sarebbero rimasti contusi alcuni occupanti dell’auto. Al momento si registrano grossi disagi alla viabilità, con lunghissime code in entrambe le direzioni. Ad aggravare la situazione viabilità sulla Statale 107, sempre in direzione Paola, anche un tamponamento tra due auto, avvenuto nella galleria nei pressi di San Fili. (redazione@corrierecal.it)

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