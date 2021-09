Reggio, Gelmini: «Il governo regionale deve valorizzare le eccellenze calabresi»

REGGIO CALABRIA «La Calabria ha tanti problemi, ma anche tante eccellenze, tante opportunità da cogliere. Si tratta di dare a questa Regione un Governo che sia attento della valorizzazione delle bellezze, al tema del turismo, dell’economia, dell’impresa, e anche a cogliere le opportunità del Piano di ripresa e resilienza. Noi abbiamo 230 miliardi di euro da spendere come Paese. E il 40% di queste risorse devono essere collocate al Sud. La Calabria ha tutte le condizioni per poter accedere a questi finanziamenti e colmare alcuni i suoi gap ma anche valorizzare le tante eccellenze di questa Regione». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, oggi a Villa San Giovanni alla prima convention nazionale “Azzurro donna” di Forza Italia.