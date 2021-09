Un giovane vibonese dietro il successo del videogame “The Plane Effect”

VIBO VALENTIA Ha un’anima vibonese il nuovo videogame “The Plane Effect”. Tradotto in 15 lingue, disponibile su PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PC tramite Steam ed Epic Games Store, è ideato da un programmatore calabrese: Mattia Bonanno. Il 20enne è nato a Vibo Valentia prima di raggiungere il nord Italia. “The Plane Game” prevede la soluzione di una serie di enigmi e la navigazione in ambienti complessi. Un gioco destinato a cambiare il mercato del gaming grazie all’intuizione ed al lavoro di un talento made in Calabria.