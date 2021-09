Quagliariello a Lamezia: «Le nostre liste piene di ragazzi»

CATANZARO «Abbiamo le liste più giovani alle regionali e giovani candidati in tutti i comuni della Calabria dove siamo presenti. Per noi l’attenzione alle nuove generazioni non è retorica ma un fatto, e ho incontrato a Lamezia i ragazzi provenienti da tutta la regione, alla presenza di Simone Spezzano, coordinatore nazionale dei giovani del movimento, a dimostrazione ulteriore di impegno». Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di “Coraggio Italia”, commentando l’incontro a Lamezia con i giovani candidati e simpatizzanti del movimento. «Abbiamo parlato di idee – prosegue Quagliariello -, condiviso il programma di “Coraggio Italia” per la Calabria che i ragazzi hanno fatto proprio e che diffonderanno attraverso i gazebo nelle piazze affinché le nostre proposte, ambiziose e concrete, arrivino a tutti. Infine, i giovani stanno programmando per giovedì e venerdì un rush finale per chiudere alla grande l’esperienza esaltante di questa campagna elettorale, nutrita di entusiasmo per il nuovo progetto politico, e lanciare il più importante dei messaggi: “Coraggio Italia” c’è oggi e soprattutto ci sarà domani, rimboccandosi le maniche – conclude il senatore – per questa terra nella quale i ragazzi ambiscono a poter rimanere per costruire il proprio futuro».