Loizzo (Lega): «Riaprire l’ospedale di Praia a Mare»

PRAIA A MARE «Bisogna dare luogo alla sentenza del Consiglio di stato e riaprire l’ospedale di Praia il Mare, potenziandone tutti gli aspetti legati all’emergenza e ai servizi essenziali». Lo afferma Simona Loizzo, candidata alle elezioni regionali nella lista della Lega a Cosenza. «La chiusura dell’ospedale ha portato gravi disagi per la vasta area dell’alto Tirreno cosentino – dice Loizzo – con una migrazione verso la Basilicata che comporta oneri per la Regione e per le famiglie. Praia a Mare è in una postazione strategica – continua Simona Loizzo – che raccoglie comuni e realtà che non possono essere trascurate. I ritardi con cui la struttura commissariale sta, ad oggi, evitando di recepire una sentenza definitiva del giudice amministrativo sono illegittimi dal punto di vista giuridico e feriscono le ambizioni e le giuste esigenze di sindaci e territori che si sono strenuamente battuti per non rassegnarsi a una chiusura illogica, capace solo di far lievitare i costi per l’istituzione e le famiglie del medio alto Tirreno»