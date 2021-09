Scontro tra un camion e un’auto a Marcellinara, morta una 40enne

CATANZARO Una donna di 40 anni è morta oggi pomeriggio in un incidente avvenuto attorno alle 17.30 sulla sulla strada provinciale nel comune di Marcellinara (direzione Tiriolo). Due i mezzi coinvolti, un camion Iveco ed una Peugeot 107. La donna si trovava a bordo dell’auto ed era stata estratta dalle lamiere dell’abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Soccorsi vani perché la giovane è deceduta poco dopo. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro. Il loro intervento è valso comunque alla messa in sicurezza dei mezzi e del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. La strada è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.