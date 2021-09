Tragedia a Corigliano Rossano, una donna muore investita da un’auto

CORIGLIANO ROSSANO Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita su viale Aldo Moro, intorno alle 11 di questa mattina, in pieno centro a Rossano.

Probabilmente stava attraversando la strada nei pressi del Cinema San Marco, quando è stata investita da un’auto, una Lancia Musa guidata da una donna che si è prontamente fermata per prestare soccorso.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 a quanto pare non medicalizzata. I sanitari costatando le gravissime condizioni della donna, hanno allertato subito la centrale operativa per richiedere l’ausilio dell’elisoccorso che nulla ha potuto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Commissariato di Polizia e della Polizia locale anche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (lu.la.)