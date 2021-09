Maria Fida Moro: «La memoria di mio padre quasi rimossa» – VIDEO

LAMEZIA TERME «La politica? È un bene spirituale, c’è bisogno di tensione ideale, competenza e stile». Dagli studi de L’altro Corriere Tv Maria Fida Moro, giornalista, già senatrice e figlia di Aldo Moro, ospite del talk politico “20.20” condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, ha raccontato aneddoti, percorsi ed impegni di un’intera vita passata nella difesa e nell’esercizio della memoria di suo padre, professore universitario, politico, statista e infine eroe civile ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978.

Una memoria «non coltivata, quasi rimossa» afferma Maria Fida Moro e tutto ciò la dice lunga su quanto ancora ci sia da approfondire. Impegnata in Calabria nell’ambito di alcune iniziative politiche ed elettorali organizzate dalla Federazione Popolare dei Democratici Cristiani Maria Fida Moro, sollecitata dalle domande, non si è sottratta ai giudizi sull’attualità politica, sullo stile personale e comunicativo dei politici contemporanei, sull’approccio superficiale e disinvolto rispetto a problemi complessi.

