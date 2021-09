Successo per Irene Grandi in concerto al “Settembre rendese”

RENDE Non ha tradito sicuramente le attese Irene Grandi nel suo applauditissimo concerto di lunedì scorso. Il pubblico del Settembre rendese – nonostante le limitazioni e la necessità di rimanere seduti – ha goduto appieno dell’energia della grande interprete fiorentina che sul palco allestito a via Rossini ha offerto ottima musica insieme alla sua storica band.

Irene Grandi si è presentata in una veste un po’ insolita, quella rock and blues, in linea con questa tournèe 2021 che vuole ripercorrere le origini della stessa artista. Non sono mancati però alcuni dei suoi più grandi successi che l’hanno fatta diventare una delle migliori interpreti della musica italiana, amatissima dal pubblico, come confermato anche nella serata di Rende.

Soddisfatti della serata il direttore artistico del Settembre rendese, Alfredo De Luca, e il sindaco Marcello Manna che già pregustano i prossimi appuntamenti in programma: questa sera, sempre a via Rossini, sarà il turno di Domenico Barreca che proporrà dal vivo i brani usciti nel suo album “Dall’altra parte del giorno”. Il concerto fa parte del più articolato programma del “Damucart festival” e che vedrà sul palco di via Rossini alternarsi oltre 53 artisti provenienti da tutta la Calabria.

Il tutto in attesa del gran finale del Settembre rendese 2021, quello di giovedì 30 quando sul palco di piazza Kennedy sarà la volta di Arisa, per un’altra serata carica di energia e buona musica e per un’altra serata indimenticabili.