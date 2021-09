Processo “Merlino”, presunti illeciti a Fuscaldo: si torna in aula nel 2022

PAOLA Si è tenuta al Tribunale di Paola, l’udienza del processo legato all’inchiesta denominata “Merlino” condotta dalla guardia di finanza del comando provinciale di Cosenza e coordinata dalla Procura retta da Pierpaolo Bruni, scattata nel 2018. L’accusa ha ipotizzato una serie di illeciti commessi da alcuni amministratori del comune di Fuscaldo, tra cui il sindaco Gianfranco Ramundo e alcuni imprenditori attivi nel settore delle costruzioni e della nettezza urbana. Tra gli indagati che hanno optato per il rito ordinario, oltre al primo cittadino, anche il vicesindaco Paolo Cavaliere, l’assessore Ercole Paolo Fuscaldo, l’ex dirigente Michele Fernandez, Robertino Perri, Massimiliano De Santo, Luigi Marcone, Francesco Mazzei, Salvatore Montanino.

Il rinvio e il nodo delle intercettazioni

Nella prossima udienza prevista a Gennaio 2022, è prevista l’escussione dei quattro testimoni dell’Ufficio di Procura, si tratta dei verbalizzanti della informative. Il Collegio, inoltre, si pronuncerà sulla richiesta di inutilizzabilità di alcune intercettazioni, ancora non depositate. Fernandez, difeso dagli avvocati Antonio Sorrentino e Pasquale Vaccaro, resta il principale indagato. Recentemente ha avuto una sentenza di assoluzione insieme a Ramundo sulla vicenda che riguardava l’agibilità dello stadio comunale. Il collegio giudicante ha assolto i due indagati per il “capo C” perché «il fatto non sussiste» e per “il capo B” «per non aver commesso il fatto». (f.b.)