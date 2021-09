Migranti, sbarcate 138 persone in due giorni nel Crotonese

ISOLA CAPO RIZZUTO Nella nottata di ieri, alle ore 03.15, presso il porto di Crotone, a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, sono giunti 104 migranti (iraniani, iracheni e siriani), recuperati al largo delle coste crotonesi, in località Capocolonna.Nel pomeriggio odierno, inoltre, sono giunti a Crotone altri 34 migranti, di cui 16 intercettati sulla spiaggia di Isola di Capo Rizzuto (KR) – località Marinella e altri 18 sono giunti al porto di Crotone scortati da una motovedetta della Capitaneria di Porto.Al termine delle operazioni di prima identificazione con foto e screening sanitario da parte del personale medico del 118, i migranti sono stati tutti accompagnati presso il locale Regional Hub per la collocazione nei padiglioni di accoglienza.Sul posto, in occasione dei succitati sbarchi è intervenuto personale della Questura di Crotone, della Croce Rossa Italiana, nonché personale Sanitario del “118” e dei Vigili del Fuoco, tutti muniti di sistemi di protezione individuale.È al vaglio degli inquirenti, inoltre, la posizione di due cittadini extracomunitari ritenuti verosimilmente gli scafisti di una delle traversate. L’attività esperita evidenzia ancora una volta la continua e costante attenzione della Polizia di Stato sui fenomeni di reingresso illegale nel territorio dello Stato.