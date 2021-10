Salvini: «Cinque anni di governo leghista per cambiare la Calabria»

CATANZARO «La Calabria è ultima in Italia e tra le ultime in Europa per occupazione e io vorrei che dopo cinque anni di governo leghista fosse una terra con più economia e più lavoro per i giovani». Matteo Salvini rivendica già al Carroccio i prossimi cinque anni di governo regionale. Non è uno sgarbo agli alleati, piuttosto l’enfasi della chiusura di campagna elettorale, consumata in quel di Catanzaro tra stilettate agli avversari e strali su Domenico Lucano, per finire con un video dedicato alla compianta Jole Santelli. «L’economia – spiega Salvini – sicuramente non si rilancia regalando redditi o aiutini a caso ma investendo sul turismo. Mancano i porti che portano il turismo sano, ricco. E dunque servono agricoltura, mare, turismo e infrastrutture, come la 106 e il ponte sullo Stretto, un’opera a tutela dell’ambiente, bella e innovativa. Ma ora decideranno i cittadini, e sento – alla faccia di qualcuno – tanta voglia di Lega».

«Arriva la domenica del cambiamento»

Per Salvini «chi sceglie la Lega sceglierà una Calabria più moderna, fondata su lavoro, infrastrutture, sulla salute – che tornerà in mano ai calabresi – e sulla sicurezza. E sono contento che arrivi il voto perché finalmente, anche nelle città, arriva la domenica del cambiamento, la domenica del futuro».

Il manifesto di un contestatore al comizio di Salvini

«Sanità e infrastrutture»

Rispetto alla geografia politica, il leader del Carroccio ribadisce che il centrodestra è unito «ovunque, Pd e Cinquestelle sono divisi e hanno anche qualche candidato condannato. Io sono contento di offrire una possibilità di cambiamento. La priorità per la Calabria sarà la sanità, commissariata male da tanti anni. E poi infrastrutture: la stramaledetta 106 non può più essere la statale della morte».

«Tredici anni al sindaco buonista per eccellenza»

Sulle polemiche riguardanti i presunti impresentabili un nuovo affondo: «Fossi nella sinistra non parlerei di condannati perché il sindaco buonista per eccellenza si è beccato 13 anni in primo grado perché sfruttava gli immigrati per far quattrini. Per buongusto, se fossi nella sinistra eviterei di parlare di temi giudiziari. Un Tribunale della Repubblica ha certificato che l’immigrazione clandestina è un business, ora non lo dice più solo Salvini. L’Europa su questo dorme, ma dorme anche il ministro».