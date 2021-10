Elezioni, ancora bassa l’affluenza alle urne che alle 19 si attesta al 22,66%

CATANZARO L’affluenza alle urne in Calabria si mantiene bassa e conferma un calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. L’affluenza registrata alle ore 19 per il voto sulle Regionali si attesta al 22,66%. La provincia in cui si è registrato il maggior numero di elettori che si sono presentati ai seggi è quella di Catanzaro con il 24,96%. Segue il Cosentino con il 22,86%, il Reggino con il 22,36%, il Vibonese con il 20,38% e infine la provincia di Crotone con il 20,08%.

Nelle precedenti consultazioni Regionali del 26 gennaio 2020 quel dato era pari al 35,54. Elezioni che a differenza di questa tornata si svolsero nell’arco di un’unica giornata. Ad ottenere l’affluenza con la punta massima era stata la provincia di Catanzaro con il 38,%, seguita dal Cosentino con il 35,86% e dal Reggino (35,23%). In coda il Vibonese quando alle 19 si recarono 33,18% ed infine il Crotonese a quota 32,17%.

Il dato delle amministrative

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, negli 82 Comuni chiamati al voto la percentuale registrata alle 19 è pari al 32,53%. Nei 29 Comuni della provincia di Cosenza, compreso il capoluogo dove si votava, la percentuale è al 33,74%. Mentre nei 19 centri del Reggino si sono al momento recati alle urne il 30,26% degli aventi diritto.

E nei 19 comuni chiamati al voto in provincia di Catanzaro sono andati alle urne il 31,63% degli aventi diritto. Negli otto comuni della provincia di Vibo Valentia chiamati alle urne ha votato 28,93% degli elettori. Ed infine nei cinque comuni del Crotonese i votanti sono stati l’36,06%. Nelle precedenti consultazioni il dato sull’affluenza alle 19 è stato pari al 47,26% con l’area del Crotonese in testa dove andarono a votare il 53,31%, seguita dalla provincia di Cosenza (50,43%).